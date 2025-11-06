jueves 6 de noviembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1475Blue: $1440Bolsa: $1477.6CCL: $1498.8Mayorista: $1452Cripto: $1520Tarjeta: $1917.5
6 Nov 2025

Las jornadas seguirán inestables ¿Hasta cuándo?

Para esta jornada la temperatura mínima es de 19° y la máxima se ubicará en los 22°.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las lluvias en el territorio tucumano seguirán presentes hasta el viernes al mediodía. Las condiciones mejorarían desde el viernes por la tarde y el sol volverá a mostrarse el fin de semana.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 19° y la máxima se ubicará en los 22°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 67%. El viento corre del noreste a 19 km/h y la visibilidad en caminos es de 12 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Comienza la Liga de Voleibol Argentina en Monteros: cuatro días con el mejor vóley del país

La Policía de Tucumán incautó un kilo de marihuana en un control fronterizo

Paro de colectivos en San Miguel de Tucumán: Tesa y Exprebus continúan operando con normalidad

Las jornadas seguirán inestables ¿Hasta cuándo?

Simoca se prepara para celebrar el Festival Nacional del Sulky

Jaldo y los comisionados comunales evaluaron gestión y proyectaron metas a futuro