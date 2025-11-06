Las jornadas seguirán inestables ¿Hasta cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las lluvias en el territorio tucumano seguirán presentes hasta el viernes al mediodía. Las condiciones mejorarían desde el viernes por la tarde y el sol volverá a mostrarse el fin de semana.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 19° y la máxima se ubicará en los 22°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 67%. El viento corre del noreste a 19 km/h y la visibilidad en caminos es de 12 km.