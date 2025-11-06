La Policía de Tucumán incautó un kilo de marihuana en un control fronterizo

Efectivos apostados en el destacamento 7 de Abril, decomisaron la droga junto con varios kilos de hojas de coca sin aval aduanero.

Según lo informado por el subcomisario Marcos González, el decomiso se llevó a cabo luego de controlar un camión de encomiendas proveniente de Orán.

El personal policial detectó el olor característico de las hojas de coca cuando abrieron la bodega del rodado. Sin embargo, otro de los bultos transportados con etiqueta de destino llamó la atención de los uniformados por la presencia de un recipiente de vidrio e informaron al Juzgado Federal N°1 , ya con anuencia de la doctora Mariana del Río abrieron uno de los frascos, y constataron que se trataba de marihuana.

De esta manera se produjo el secuestro de un kilo de marihuana y cerca de 20 kilos de hojas de coca, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.