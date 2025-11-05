Jaldo y los comisionados comunales evaluaron gestión y proyectaron metas a futuro

El gobernador encabezó un encuentro los los 93 comisionados comunales. Se busca reforzar el compromiso con el desarrollo del interior tucumano.

El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió, este miércoles en El Cadillal, con los 93 comisionados comunales para compartir un almuerzo de trabajo.

Durante el encuentro hicieron un balance de los dos años de gestión y la proyección de los próximos dos que restan para culminar el mandato.

Participó el ministro de Interior, Darío Monteros; de Desarrollo Social, Federico Masso; de Salud, Luis Medina Ruiz; el Secretario Municipios y Grandes Comunas, Marcelo Santillán; secretario de Deportes, Diego Erroz, entre otras autoridades.

Durante el encuentro, analizaron los avances en obras de infraestructura, servicios públicos y programas sociales ejecutados en el interior tucumano.

Monteros destacó que “fue un importante encuentro con los 93 comisionados comunales para agradecer, hacer un balance y proyectar. Con el gobernador venimos manteniendo reuniones de gestión sobre estos dos años que, sin dudas, consideramos positivos. Evaluamos lo realizado, las elecciones del 26 de octubre y trazamos los desafíos de los próximos dos años”.

El funcionario subrayó que “nuestro gobernador está más que comprometido en seguir trabajando por el bienestar de todos los tucumanos, especialmente en los ejes de salud, educación y seguridad, sumando la atención social y las obras de infraestructura. Estas políticas llegan a los 18 municipios y a las 93 comunas”.

Monteros también agradeció el acompañamiento electoral de las comunas en los comicios del 26 de octubre. “Reconocimos el gran triunfo de las comunas, que representan el 26% del electorado provincial, aportando más de 100.000 votos líquidos. En muchas jurisdicciones, entre el 70 y el 75% del electorado votó por Tucumán Primero y por Osvaldo Jaldo como candidato a diputado nacional”, señaló.

Finalmente, destacó que el peronismo tucumano “seguirá tomando decisiones en favor de quien hoy está gobernando la provincia” y adelantó una etapa de “más trabajo, gestión y acción política” rumbo a 2027.

Por su parte, el comisionado comunal de Cebil Redondo, Gestón García Biagosh, indicó que “hoy cumplimos dos años de gestión y nos reunimos con el gobernador y el gabinete para hacer un balance muy positivo. El gobierno ha puesto el foco en las comunas del interior con obras necesarias para cada localidad. También analizamos el resultado electoral, que mostró un fuerte acompañamiento de los vecinos”.

Además, destacó, además, la continuidad del Plan Independencia, que financia obras en todas las comunas. “El anuncio de que el plan seguirá en marcha es una excelente noticia. En Cebil Redondo no pasó un mes sin que terminemos una obra y comencemos otra. Eso demuestra que la gestión provincial está comprometida con el interior”, afirmó.

A su vez, el comisionado comunal de Ranchillos, Luis del Campo, definió el encuentro como un espacio de reconocimiento y fortalecimiento político. “Fue un mensaje claro y contundente de respaldo a las comunas, que somos la primera trinchera del gobierno. Hoy nos sentimos fortalecidos porque hay una política fuerte para el interior. Hace más de 50 años que no se veían las obras que estamos realizando ahora, gracias al liderazgo de Jaldo y Monteros”, sostuvo.

Del Campo también resaltó que “el interior fue clave para frenar el avance de Milei en el norte. Tucumán fue el punto donde se detuvo esa ola. Esta victoria demuestra que Osvaldo Jaldo representa un peronismo con raíz y compromiso con la gente, con una mirada federal que pone a las comunas en el centro del desarrollo provincial”.