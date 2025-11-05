🩷 Monteros se mueve por la salud: nueva fecha para el Zumbatón y Kermés del Octubre Rosa



En el marco de la campaña de concientización sobre el cáncer de mama, la ciudad de Monteros invita a participar del Zumbatón y Kermés que se realizará el próximo sábado 8 de noviembre, desde las 9:30 h, en el Parque 28 de Agosto. La propuesta, organizada por el Hospital Regional Lamadrid, la Dirección de Salud y el Honorable Concejo Deliberante, busca promover hábitos saludables, el acceso a la información y el acompañamiento comunitario.

La jornada contará con la presencia de la Lic. Luciana Casmuz, quien guiará la actividad. Además, habrá juegos, espacios informativos y actividades recreativas para toda la familia. Se invita a los asistentes a llevar una prenda rosa como símbolo de apoyo a la lucha contra el cáncer de mama y de compromiso con la prevención.

Octubre Rosa es una campaña internacional que busca visibilizar la importancia de los controles médicos, la detección temprana y el acompañamiento emocional. En Monteros, esta iniciativa se vive con fuerza comunitaria, integrando salud, movimiento y solidaridad en una propuesta que une a vecinos, instituciones y profesionales en torno a una causa común.



