Monotributistas monterizos: aquí están los topes de facturación de noviembre tras la actualización de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los valores y vencimientos del monotributo correspondientes a noviembre de 2025, en el marco de la actualización semestral que rige desde agosto pasado. Los nuevos topes de facturación y montos mensuales estarán vigentes hasta febrero de 2026, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos seis meses.

Plazo de pago y revisión de categoría

ARCA recordó que la fecha límite de pago del monotributo será el jueves 20 de noviembre de 2025, y advirtió que los contribuyentes deben verificar su categoría antes de abonar para evitar errores o sanciones.

El organismo señaló que los topes de facturación anual fueron actualizados, por lo que quienes hayan incrementado sus ingresos deberán recategorizarse o podrían ser excluidos del régimen simplificado.

El retraso en el pago genera recargos automáticos por mora e intereses, y la falta de cumplimiento puede derivar en la pérdida de beneficios, como el acceso a la obra social o los aportes previsionales.

Escalas vigentes del monotributo – Noviembre 2025

Los límites de facturación anual actualizados por ARCA para las distintas categorías son los siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Estas escalas determinan tanto el tope máximo de facturación como el monto mensual que cada contribuyente debe abonar.

Cuánto hay que pagar de monotributo en noviembre

Los importes incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social. Los montos difieren según la actividad declarada (servicios o comercio de bienes).

A continuación, los valores mensuales establecidos por ARCA:

Categoría A:

Servicios: $37.085,74

Comercio: $37.085,74

Categoría B:

Servicios: $42.216,41

Comercio: $42.216,41

Categoría C:

Servicios: $49.435,58

Comercio: $48.320,22

Categoría D:

Servicios: $63.357,80

Comercio: $61.824,18

Categoría E:

Servicios: $89.714,31

Comercio: $81.070,26

Categoría F:

Servicios: $112.906,59

Comercio: $97.291,54

Categoría G:

Servicios: $172.457,38

Comercio: $118.920,05

Categoría H:

Servicios: $391.400,62

Comercio: $238.038,48

Categoría I:

Servicios: $721.650,46

Comercio: $355.672,64

Categoría J:

Servicios: $874.069,29

Comercio: $434.895,92

Categoría K: