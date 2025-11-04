Hablemos del boleto de compraventa y su valor legal

El boleto de compraventa para inmuebles es un documento privado que establece lo esencial del negocio – precio, modo de pago, plazos y objeto – y obliga a las partes a celebrar luego el contrato definitivo.

Ese boleto no equivale a la escritura pública ni otorga el dominio registrable. Según el Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 1170 y 1171), el dominio sobre un inmueble se adquiere con “título y modo suficientes”, y para los inmuebles ese título debe revestir forma de escritura pública, conforme al artículo 1017. Además, el boleto tiene ciertas ventajas jurídicas pero también limitaciones:

Crea obligaciones recíprocas entre comprador y vendedor, por ejemplo que el vendedor otorgue escritura y el comprador pague lo pactado.

Puede oponerse frente a terceros o acreedores del vendedor si se cumplen ciertos requisitos, como que el comprador haya pagado al menos el 25 % del precio, tenga fecha cierta del boleto y exista publicidad posesoria o registral.

No sirve por sí solo para inscribir la propiedad en el registro correspondiente.

Para protegerse y minimizar riesgos al firmar un boleto, conviene tener en cuenta lo siguiente: