En la tarde llegarían las lluvias a Tucumán

El Servicio Meteorológico no modificó el pronóstico extendido y se advierte que desde este martes en la tarde y hasta el jueves el tiempo se mantendría inestable: lluvias y chaparrones aislados en diferentes sectores de la provincia.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 19° y la máxima se ubicará en los 34°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 74%. El viento corre del norte a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.