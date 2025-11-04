Desmantelan una plantación de marihuana que era preparada en una zona del monte en Leales

La Policía secuestró 600 plantines de marihuana en el departamento Leales, en la localidad Fronterita. Las mismas estaban a punto de ser plantadas en una parcela de monte, que ya había sido desmontada y a orillas de un arroyo. Además había fertilizantes y demás herramientas para sembrar y cultivar esta sustancia prohibida. Hay una persona demorada.

Al respecto, el director general de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, comisario general Miguel Carabajal señaló: “La Unidad Investigativa con asiento físico en la ciudad de Banda del Río Salí, a cargo del comisario principal Marcos Morante, siguiendo una línea investigativa, realizó este hallazgo en la localidad Fronterita, luego de una pesquisa en la zona: encontraron 600 plantines de marihuana”.

El equipo de la Unidad Especial trabaja en el lugar y pronto se sumará personal de la Dirección Drogas Peligrosas Este, teniendo en cuenta que se trata de sustancias estupefacientes.

En cuanto a los datos que el funcionario policial puede aportar, explicó: “Esta causa está en etapa de investigación, no es mucho lo que puedo adelantar, por el momento hay una persona demorada y tenemos indicios para seguir con las investigaciones hasta el final para esclarecer totalmente este hecho e identificar a los autores y propietarios de estos elementos ilegales”, afirmó.