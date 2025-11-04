martes 4 de noviembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1495Blue: $1455Bolsa: $1492.7CCL: $1511.4Mayorista: $1471Cripto: $1520Tarjeta: $1943.5
4 Nov 2025

Desde mañana inicia el cobro empleados estatales

Ese día percibirán sus haberes los trabajadores de Sanidad, Vialidad, la Sat, entre otros.

Según dio a conocer la Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del ministerio de Economía y Producción, desde mañana el Gobierno hará frente a la parte complementaria del salario (80%) correspondiente a octubre. 

 Miércoles 5 de noviembre

-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

-INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN

-ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES

-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN

-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

Jueves 6 de noviembre

- ADMINISTRACION C E N T R A L

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)

 - DEFENSORIA DEL PUEBLO

 - INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

-TRIBUNAL DE CUENTAS

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

-PODER LEGISLATIVO

-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS

-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO

-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

Sábado 8 de noviembre

- COMUNAS RURALES

- MUNICIPIOS DEL INTERIOR

-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

-MINISTERIO PUBLICO FISCAL

-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO

-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN

-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL

-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA

-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Hablemos del boleto de compraventa y su valor legal

Desde mañana inicia el cobro empleados estatales

El Medallista Olímpico, Federico Pereyra, es el nuevo refuerzo de Monteros Vóley

En la tarde llegarían las lluvias a Tucumán

Monotributistas monterizos: aquí están los topes de facturación de noviembre tras la actualización de ARCA

El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026