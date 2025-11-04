Jaldo inauguró obras de infraestructura y seguridad en León Rouges y Santa Rosa

El gobernador Osvaldo Jaldo visitó la comuna del departamento Monteros, donde dejó habilitados tres kilómetros de iluminación sobre la Ruta Nacional N° 38, un pórtico de ingreso, el centro de monitoreo con 93 cámaras, cinco cuadras de pavimento articulado y la plazoleta San José.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó la comuna de León Rouges y Santa Rosa, al sur de la provincia, donde inauguró obras de infraestructura y seguridad junto al vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el comisionado comunal Oscar Vega; los diputados Gladys Medina y Agustín Fernández; los legisladores Francisco Serra, Javier Noguera, Gerónimo Vargas Aignasse, Alberto Olea, Marcelo Herrera, Carlos “Cacho” Gómez, Alejandro Figueroa y Patricia Lizárraga; el intendente de Monteros, Francisco “Panchito” Serra; el director de Transporte, Sergio Apestey, y el de Grandes Comunas, Marcelo Santillán, entre otras autoridades.

Se trata de tres kilómetros de iluminación sobre la Ruta Nacional N° 38, un pórtico de ingreso, el centro de monitoreo con 93 cámaras, cinco cuadras de pavimento articulado y la plazoleta San José.

Jaldo destacó que la gestión provincial continúa recorriendo y fortaleciendo el interior. “Muy contento de poder recorrer este hermoso departamento de Monteros, concretamente en una comuna del interior profundo como es León Rougues y Santa Rosa. Hemos venido, como lo hacemos desde el primer día de gestión, a seguir fortaleciendo la gestión en la totalidad de los municipios y en las 93 comunas rurales”, expresó.

El gobernador subrayó la importancia de las obras inauguradas. “Hemos dejado habilitado un alumbrado público muy importante sobre la Ruta 38, que tiene que ver con cuidar vidas, no solo de quienes viven en León Rougues, sino también de quienes transitan por una ruta muy concurrida y peligrosa. Habilitamos casi tres kilómetros de alumbrado público donde se une la ciudad de Monteros con León Rougues”, explicó.

En materia de seguridad, señaló: “Hoy se cuenta con 92 cámaras y un centro de monitoreo inaugurado a nuevo. La tecnología en materia de seguridad que antes estaba reservada para las grandes ciudades hoy está llegando al interior y a las comunas. Esto significa reforzar la seguridad, ya que el centro de monitoreo está conectado directamente con la Policía y trabajan de común acuerdo en tareas preventivas”.

Además, Jaldo resaltó la ejecución de obras de pavimento articulado y espacios públicos. “Hemos habilitado pavimento, adoquinado y una serie de obras que viene realizando este gran comisionado comunal”, dijo.

El mandatario agregó que la gestión provincial continúa activa tras las elecciones. “Apenas pasaron diez días de las elecciones y el gobierno de la provincia siguió funcionando. Seguimos recorriendo Tucumán, tomando decisiones, reuniéndonos con la Policía para reforzar la seguridad. Queremos llevar tranquilidad, paz social y más seguridad a la gente, vivan donde vivan. La gestión se sigue fortaleciendo y lo estamos demostrando con hechos concretos”, afirmó.

En relación a su vínculo con el gobierno nacional, Jaldo aclaró: “No hemos tenido la posibilidad de reunirnos con el nuevo ministro del Interior porque aún no juró. Esperaremos que el gobierno nacional defina cómo será la relación con los gobernadores. Tucumán siempre está primero, y estamos dispuestos a poner un granito de arena para que nuestra patria salga adelante, pero también exigimos reciprocidad para que se reconozcan los derechos de quienes vivimos en el interior”.

Por último, el gobernador adelantó que continuará el trabajo con las autoridades locales. “Mañana vamos a reunirnos con los 93 delegados comunales. Comenzamos la segunda parte de nuestro mandato con fuerza y decisión institucional. El pueblo tucumano nos dio su aval y asumimos con más responsabilidad este voto de esperanza, comprometidos a seguir solucionando los problemas que aún quedan por resolver”, señaló.

El vicegobernador Miguel Acevedo valoró el impacto de las obras: “Acá tenemos obras de seguridad como las 93 cámaras de alta definición, con detección de rostro y patentes, y una iluminación sobre la ruta que preserva vidas. Tener un comisionado comunal como Oscar Vega y su equipo trabajando con el apoyo del gobierno provincial es cumplir con la palabra empeñada y con el compromiso de gobernar para todos los tucumanos, vivan donde vivan”.

Acevedo también destacó la administración ordenada de la provincia: “Las obras que se están realizando se hacen sin que Tucumán se haya endeudado ni tomado créditos. Eso nos da satisfacción porque demuestra que podemos hacer obra pública con equilibrio financiero”.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, remarcó que el gobierno mantiene su ritmo de trabajo tras las elecciones. “Este tramo de la Ruta 38 tiene más de tres kilómetros de alumbrado público, cinco cuadras de pavimento articulado, una plazoleta y un centro de monitoreo con 92 cámaras de alta tecnología. Ratificamos que seguimos trabajando en los 18 municipios y las 93 comunas. Como dijo el gobernador, el día después de las elecciones seguimos gobernando”, expresó.

El comisionado comunal, Oscar Vega, agradeció el acompañamiento de la provincia. “Contar con esta iluminación de León Rougues a Monteros es salvar vidas y pensar en el bienestar de la gente. Las cinco cuadras de adoquinado fueron realizadas con personal de la comuna, al igual que el centro de monitoreo. Estoy muy agradecido con mi equipo por la predisposición y el esfuerzo para concretar estas obras tan importantes”, afirmó.

Finalmente, el intendente de Monteros, Francisco Serra (h), subrayó la continuidad de la gestión provincial. “Felices de poder recibir al gobernador y al vicegobernador en este avance para el departamento Monteros. El gobierno de Osvaldo Jaldo no para. Hicimos un balance de los dos años que pasaron y planificamos los dos que vienen, con una administración responsable que nos da previsibilidad y nos permite seguir haciendo más grande al departamento y a la provincia”, concluyó.