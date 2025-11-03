lunes 3 de noviembre de 2025
Monterizos
3 Nov 2025

Se espera una semana inestable

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 33°.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre el pronóstico extendido para Tucumán que a lo largo de la semana se esperan chaparrones y lluvias durante las noches y entre el jueves sy viernes, a lo largo del día.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 33°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 90%. El viento corre del norte a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 12 km.

