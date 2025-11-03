El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026

principales sectores: “Por ejemplo, a seguridad se le ha asignado un presupuesto mayor al que tiene vigente al día de hoy, de ciento cincuenta y siete mil millones de pesos para el año 2026. A salud se le ha asignado un presupuesto mayor al vigente, al que tenemos hoy de trescientos treinta y nueve mil millones de pesos. Desarrollo Social, ciento treinta y ocho mil millones de pesos, y educación, trescientos un mil millones de pesos”.

Finalmente, Abad indicó que el proyecto contempla un aumento en la inversión de obra pública: “El presupuesto vigente tiene aproximadamente un 3% destinado a obra pública, y en el presupuesto 2026, por la cantidad de obras que están hoy vigentes y que se están haciendo en la provincia, se ha destinado un 7.8% del presupuesto, lo que hace una cifra aproximadamente de cuatrocientos veinte mil millones de pesos más que el presupuesto del 2025 a obras públicas”.