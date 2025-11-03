lunes 3 de noviembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1500Blue: $1445Bolsa: $1501.7CCL: $1522.2Mayorista: $1482Cripto: $1520Tarjeta: $1950
3 Nov 2025

El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026

principales sectores: “Por ejemplo, a seguridad se le ha asignado un presupuesto mayor al que tiene vigente al día de hoy, de ciento cincuenta y siete mil millones de pesos para el año 2026. A salud se le ha asignado un presupuesto mayor al vigente, al que tenemos hoy de trescientos treinta y nueve mil millones de pesos. Desarrollo Social, ciento treinta y ocho mil millones de pesos, y educación, trescientos un mil millones de pesos”.

Finalmente, Abad indicó que el proyecto contempla un aumento en la inversión de obra pública: “El presupuesto vigente tiene aproximadamente un 3% destinado a obra pública, y en el presupuesto 2026, por la cantidad de obras que están hoy vigentes y que se están haciendo en la provincia, se ha destinado un 7.8% del presupuesto, lo que hace una cifra aproximadamente de cuatrocientos veinte mil millones de pesos más que el presupuesto del 2025 a obras públicas”.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026

Monteros será nuevamente la capital nacional de la poesía y el canto

🔥 tendencia

Expulsan a un policía tucumano tras viralizar fotos íntimas con el uniforme

La historia del mástil y la visita de Evita a Monteros

🔥 tendencia

Monteros lanza curso con puntaje docente sobre educación ambiental y estrategias didácticas

Fechas de cobro Progresar noviembre 2025