Ruta 38: Impactante choque entre dos colectivos deja como saldo un muerto

Un hombre perdió la vida en la mañana del sábado en un grave accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 38, en el tramo conocido como Kilómetro 9, paraje La Florida, departamento La Cocha. El siniestro se produjo alrededor de las 6.30 del sábado, cuando dos colectivos colisionaron por causas que aún se investigan.

La víctima fue identificada como Rubén Antonio Ávila, de 36 años y oriundo de Santa Ana, quien viajaba como pasajero en uno de los vehículos. Según fuentes policiales, Ávila fue trasladado de urgencia al hospital de La Cocha, donde lamentablemente falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas sufridas informó el periodista Carlos Rosznercki.

Los colectivos involucrados eran conducidos por Roque Damián Carrizo, de 29 años, y Juan Enrique Ogas, de 39, ambos también residentes de Santa Ana. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar del hecho para asistir a los heridos y ordenar el tránsito en la zona.

La Unidad Fiscal de Homicidios intervino en la investigación y dispuso el secuestro de ambos rodados, además de la realización de pericias accidentológicas para determinar las circunstancias del impacto.

El trágico episodio generó consternación entre los vecinos del sur tucumano, que lamentaron la muerte del joven pasajero y reclamaron mayores medidas de seguridad en ese tramo de la Ruta 38, escenario frecuente de siniestros viales.