¿Problemas con tu vecino?: Ley de medianera en el código civil

En las ciudades donde las casas están muy próximas, las paredes medianeras suelen ser fuente de roces entre vecinos. Por eso, el Código Civil y Comercial de la Nación regula su uso, mantenimiento y límites a través de la conocida ley de medianeras. Su finalidad es prevenir disputas y asegurar la privacidad y estabilidad estructural de cada inmueble.

Según la norma, las paredes pueden clasificarse de distintas maneras: linderas, encaballadas, contiguas, medianeras, privativas, de cerramiento, de elevación o enterradas. En particular, la medianera es aquella que separa dos propiedades contiguas y pertenece a ambos vecinos por partes iguales. Esto implica una copropiedad compartida con derechos y deberes: ambos deben afrontar los costos de construcción, mantenimiento y reparación del muro.

Qué dice la ley sobre las medianeras

El Código Civil y Comercial establece las bases para el uso, conservación y límites de estos muros comunes. Los puntos más relevantes son:

Cerramiento obligatorio: cada vecino tiene el derecho y deber de levantar un muro lindero, encaballado hasta la mitad de su espesor. Debe ser estable, aislante y medir al menos tres metros de alto.

cada vecino tiene el derecho y deber de levantar un muro lindero, encaballado hasta la mitad de su espesor. Debe ser estable, aislante y medir al menos tres metros de alto. Adquisición y gastos: la medianería puede obtenerse por contrato o usucapión. Si un vecino construye el muro, puede reclamar la mitad del valor al otro cuando lo empiece a usar.

la medianería puede obtenerse por contrato o usucapión. Si un vecino construye el muro, puede reclamar la mitad del valor al otro cuando lo empiece a usar. Prescripción: hay un plazo de cinco años para exigir gastos o derechos de medianería.

hay un plazo de cinco años para exigir gastos o derechos de medianería. Uso y modificaciones: cualquiera de los copropietarios puede adosar estructuras o elevar el muro, siempre que no afecte su solidez.

cualquiera de los copropietarios puede adosar estructuras o elevar el muro, siempre que no afecte su solidez. Reparaciones: si la pared se destruye, quien la derriba debe reconstruirla con las mismas características. Las mejoras necesarias se pagan entre ambos, pero las decorativas corren por cuenta de quien las hace.

si la pared se destruye, quien la derriba debe reconstruirla con las mismas características. Las mejoras necesarias se pagan entre ambos, pero las decorativas corren por cuenta de quien las hace. Renuncia: un vecino puede ceder su parte por escritura pública y liberarse de futuros gastos; si desea readquirirla, debe pagar el valor actualizado.

Limitaciones y precauciones

La ley también fija restricciones para proteger la seguridad y convivencia:

No se pueden construir pozos, cloacas o depósitos junto a una medianera sin respetar las distancias reglamentarias.

Si se colocan chimeneas u hornos, se deben levantar contramuros de al menos 16 cm de espesor.

Está prohibido abrir ventanas o huecos hacia el vecino sin su autorización.

El Código de Edificación exige que las aberturas estén a 1,80 m del piso para impedir vistas directas hacia otras propiedades.

A su vez, existen alternativas para equilibrar luz y privacidad, como vidrios fijos y opacos, celosías o ventanas sin partes móviles hasta una altura de 1,90 m.

Qué pasa en los edificios y consorcios

En propiedades bajo el régimen de Propiedad Horizontal (Ley 13.512), el administrador tiene la obligación de hacer cumplir las normas: debe intimar al propietario que incumple, convocar una asamblea y, si es necesario, consultar con profesionales para definir acciones legales. La ley prohíbe cualquier modificación que afecte la estructura o los espacios comunes, como cañerías o muros.

En conclusión, la ley de medianeras busca equilibrar derechos y deberes entre vecinos, garantizando la convivencia y la seguridad en zonas urbanas. Entender estas reglas puede evitar muchos conflictos antes de que empiecen.