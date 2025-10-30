jueves 30 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1465Blue: $1455Bolsa: $1474.7CCL: $1493Mayorista: $1430Cripto: $1520Tarjeta: $1904.5
30 Oct 2025

Simoca se prepara para vivir la 53ª Fiesta Nacional del Sulky con una cartelera de lujo

Del 7 al 9 de noviembre, la cuna de las tradiciones tucumanas celebrará una nueva edición de su fiesta más emblemática. Habrá desfiles, comidas típicas, ferias artesanales y un gran escenario con figuras como el Chaqueño Palavecino, La K’onga, Cristian Herrera, Dale Q’Va y Destino San Javier.

La 53ª Fiesta Nacional del Sulky se realizará del 7 al 9 de noviembre en Simoca. Con shows de La K’onga, Chaqueño Palavecino y Destino San Javier, la celebración promete tres noches de música, tradición y cultura popular.

La Fiesta Nacional del Sulky vuelve a encender la pasión por las tradiciones tucumanas. Del 7 al 9 de noviembre, la ciudad de Simoca celebrará la 53ª edición de este encuentro que rinde homenaje al sulky, símbolo de trabajo, unión familiar y encuentro entre generaciones.

Considerada una de las celebraciones más importantes del norte argentino, la fiesta es una expresión viva del espíritu rural y la identidad del pueblo tucumano, que cada año convoca a miles de visitantes de toda la región. Durante tres días, Simoca se vestirá de fiesta con un variado programa de actividades culturales, desfiles de sulkys tradicionales y agrupaciones gauchas, además de una gran feria artesanal y gastronómica con comidas típicas, dulces, tejidos y productos regionales.

El predio principal será el epicentro de una cartelera artística de primer nivel, que reunirá a consagrados artistas nacionales y provinciales del folklore y la música popular.

Cartelera 2025

  • Viernes 7 de noviembre: Chaqueño Palavecino y La K’onga
  • Sábado 8 de noviembre: Cristian Herrera y Dale Q’Va
  • Domingo 9 de noviembre: Destino San Javier, Desakta2 y un homenaje especial a Roberto Ternán

Además, se presentarán Las Voces de Orán, el “Turco” Ayamé, Las 4 Cuerdas, Amboé, Bomba Contreras, Los Fronterizos, Paola Arias y muchos más. Las academias folklóricas locales también tendrán su espacio en el escenario, aportando color, danza y emoción a cada jornada.

Las entradas pueden adquirirse en el Club Unión Simoca a un valor de $15.000 por noche, mientras que el abono para las tres noches cuesta $30.000.

Con tradición, música y un espíritu que une al campo y la ciudad, la Fiesta Nacional del Sulky reafirma su lugar como una de las celebraciones más representativas del calendario tucumano, donde la identidad y el orgullo rural se mantienen más vivos que nunca.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: , ,

Sigue leyendo:

Ñuñorco: cambio de horario y precio de entradas para la final por el ascenso

Simoca se prepara para vivir la 53ª Fiesta Nacional del Sulky con una cartelera de lujo

El Municipio inició el retiro de cables y postes en desuso en el centro de Monteros

"Estoy 10 veces más loco que vos": el escalofriante audio del joven que llevó a su ex a quitarse la vida

¿No votaste? Sos blanco de estafa, así lo advierte la Cámara Nacional Electoral

Vinos nacidos en los valles tucumanos conquistan el paladar internacional