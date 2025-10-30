Simoca se prepara para vivir la 53ª Fiesta Nacional del Sulky con una cartelera de lujo

La 53ª Fiesta Nacional del Sulky se realizará del 7 al 9 de noviembre en Simoca. Con shows de La K’onga, Chaqueño Palavecino y Destino San Javier, la celebración promete tres noches de música, tradición y cultura popular.

La Fiesta Nacional del Sulky vuelve a encender la pasión por las tradiciones tucumanas. Del 7 al 9 de noviembre, la ciudad de Simoca celebrará la 53ª edición de este encuentro que rinde homenaje al sulky, símbolo de trabajo, unión familiar y encuentro entre generaciones.

Considerada una de las celebraciones más importantes del norte argentino, la fiesta es una expresión viva del espíritu rural y la identidad del pueblo tucumano, que cada año convoca a miles de visitantes de toda la región. Durante tres días, Simoca se vestirá de fiesta con un variado programa de actividades culturales, desfiles de sulkys tradicionales y agrupaciones gauchas, además de una gran feria artesanal y gastronómica con comidas típicas, dulces, tejidos y productos regionales.

El predio principal será el epicentro de una cartelera artística de primer nivel, que reunirá a consagrados artistas nacionales y provinciales del folklore y la música popular.

Cartelera 2025

Viernes 7 de noviembre: Chaqueño Palavecino y La K’onga

Chaqueño Palavecino y La K’onga Sábado 8 de noviembre: Cristian Herrera y Dale Q’Va

Cristian Herrera y Dale Q’Va Domingo 9 de noviembre: Destino San Javier, Desakta2 y un homenaje especial a Roberto Ternán

Además, se presentarán Las Voces de Orán, el “Turco” Ayamé, Las 4 Cuerdas, Amboé, Bomba Contreras, Los Fronterizos, Paola Arias y muchos más. Las academias folklóricas locales también tendrán su espacio en el escenario, aportando color, danza y emoción a cada jornada.

Las entradas pueden adquirirse en el Club Unión Simoca a un valor de $15.000 por noche, mientras que el abono para las tres noches cuesta $30.000.

Con tradición, música y un espíritu que une al campo y la ciudad, la Fiesta Nacional del Sulky reafirma su lugar como una de las celebraciones más representativas del calendario tucumano, donde la identidad y el orgullo rural se mantienen más vivos que nunca.