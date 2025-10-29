Monteros recibe el XXXIII Encuentro Nacional de Poetas “Manuel Aldonate” bajo el lema Palabra, identidad y compromiso

La 33ª edición del Encuentro Nacional de Poetas “Manuel Aldonate” se desarrollará en distintos espacios de Monteros con talleres, presentaciones de libros, peñas y mesas de debate. Participarán referentes de Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero, Jujuy y otras provincias.Con el lema “Palabra, identidad y compromiso”, Monteros vuelve a convertirse en el epicentro de la poesía argentina con el XXXIII Encuentro Nacional de Poetas “Manuel Aldonate”, que se desarrollará entre el miércoles 29 de octubre y el sábado 1 de noviembre en distintos espacios culturales, escolares y radiales de la ciudad.

La apertura oficial se realizará este miércoles a las 19:00 en el Patio Cívico de la Plaza Bernabé Aráoz, con la participación de la Banda Infantil de la Escuela de Arte Popular de Monteros (EAPM), la proyección de un video homenaje a Manuel Aldonate y las palabras de bienvenida de la escritora María de los Ángeles Albornoz. El acto contará además con la presencia del intendente Francisco “Panchito” Serra (h), quien dejará inaugurado el encuentro. El cierre artístico de la jornada estará a cargo del Dúo Breppe–Marrodán, de Santiago del Estero.

Desde las 21:30, el espacio Bond (Leandro Aráoz 50) será sede de la peña poético-musical, coordinada por Emilio Núñez, con la participación de poetas y cantautores de diversas provincias, entre ellos Oscar Barrionuevo, Mónica Mera, Julio Paz, Gonzalo Costilla, Mario Salim y Adrián Temer.

Jueves: talleres, escuelas y radios

La jornada del jueves estará dedicada al trabajo en territorio y al intercambio cultural. Poetas y escritores visitarán escuelas de Monteros, Famaillá y zonas rurales, promoviendo talleres de memoria, poesía y periodismo cultural. Participarán instituciones como la Escuela Normal Julio A. Roca, la Escuela de Comercio General José de San Martín y la Escuela Técnica N°1, donde se realizarán mesas con escritores monterizos como Verónica Albornoz, Rafael Abdala, Iván Urueña, Lucas Ybañez y Ezequiel Carabajal, además de obras teatrales y presentaciones musicales.

Durante la mañana también habrá espacios en las radios FM Municipal Monteros (87.9) y Radio Cultural La Tempranera, donde los participantes presentarán sus libros y compartirán lecturas en vivo. Entre los invitados figuran Ricardo Di Mario, Hugo Rivella, Perla Jaimovich, Griselda Dominelli y Estela Porta.

Por la tarde, en Bond, se desarrollará el plenario sobre el Manifiesto 2025, un espacio de reflexión y debate entre los participantes, coordinado por Manuel Eduardo Aldonate. Luego, en el Salón de Mujeres Monterizas, se presentarán obras como “Mujer Universo” de Manuel Rivas, “Poemas del libre albedrío” de Federico Pecchia y “El diario de los amantes” de Mónica Mera, entre otras.

La noche culminará nuevamente con una peña poético-musical, desde las 23:30 en Bond, con actuaciones de Daniela Toscano, Franco Ribet, Dúo Breppe–Marrodán, Lucho Hoyos, Augusto Baralo y numerosos artistas invitados.

Viernes: palabra, identidad y compromiso

El viernes continuará la programación con más actividades en escuelas, radios y espacios culturales. Habrá presentaciones en el Colegio Santísimo Rosario, el Centro de Desarrollo Infantil Apapacho, la Escuela José Federico Moreno y la Escuela Benjamín Posse, entre otras instituciones.

Por la tarde, el Salón de las Mujeres Monterizas será sede del panel “Palabra, identidad y compromiso”, moderado por Ricardo Kaliman, con la participación de Jorge Ponce, Melcy Ocampo, Alejandra Díaz, Anamaría Mayol, Alfredo Luna y Lucho Hoyos.

El cierre de la jornada se realizará con una cena y peña poética en el Bar Alma, ubicado en 24 de Septiembre y Márquez Alurralde, a orillas del arroyo El Tejar. Allí compartirán escenario poetas y músicos como Candelaria Rojas Paz, Guadalupe Albornoz, Hugo Rivella, Federico Pecchia, Flavio Viera, Emidio Olea y Lucho Hoyos.

Sábado: clausura y manifiesto final

El sábado 1 de noviembre, a las 13:00 en Bond, se llevará a cabo el almuerzo de despedida y lectura del Manifiesto 2025, con una ronda final de poesía y música. Se rendirá homenaje al poeta Eduardo “Tostao” Llorens, figura clave del movimiento cultural monterizo, y se entregarán los certificados del XXXIII Encuentro Nacional de Poetas “Manuel Aldonate”, que este año serán enviados de manera digital.

Con una intensa agenda de actividades, esta edición reafirma a Monteros como capital tucumana de la poesía y consolida el legado de Manuel Aldonate, cuya obra sigue inspirando a generaciones de escritores y artistas de todo el país.