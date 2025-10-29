Jaldo encabezó una reunión de gabinete y destacó los logros de los primeros dos años de gestión

El encuentro cerró con una evaluación positiva del trabajo conjunto del gabinete y la continuidad de las políticas públicas que, en palabras del gobernador, “han devuelto orden, equilibrio y previsibilidad a la provincia”.

Acompañaron al primer mandatario provincial los ministros: Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Daniel Abad (Economía y Producción), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Federico Masso (Desarrollo Social), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público); el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls.

También estuvieron presentes: el diputado nacional Agustín Fernández; el fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano; la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo; la secretaria de Comunicación Pública, Mariana Lucenti; el secretario de Producción, Eduardo Castro; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; la secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Josefina Zárate; la secretaria de Culto y Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, Roxana Díaz; el secretario de Trabajo, Andrés Galván; el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Javier Morof; la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Virginia Ávila; el secretario de Transporte y Seguridad Vial, Vicente Nicastro; el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Daniel Amado; y el secretario ejecutivo Administrativo Contable de Siprosa, Fabio Andina; el secretario de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos, Carlos Assán.

Fueron convocados, además, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Humberto Salazar; el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; el presidente del Ente de Infraestructura Comunitaria, Armando Cortalezzi; el jefe de Policía, Joaquín Girvau; el interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Hugo Cabral; el interventor del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), Regino Racedo; la directora del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Carolina Bidegorry; el titular de la Unidad Ejecutora Provincial y representante de la Provincia en el Consejo Federal de Inversiones, Pedro Sandilli; y el titular de la Unidad de Gestión Provincial de Ordenamiento Territorial, Juan Luis Pérez.