miércoles 29 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1485Blue: $1450Bolsa: $1464.6CCL: $1478.1Mayorista: $1465Cripto: $1520Tarjeta: $1930.5
29 Oct 2025

Hoy inicia el pago al sector de salud en la provincia

El Gobierno de Tucumán, a través de la Tesorería General dio a conocer el cronograma de pago.

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción del Gobierno de Tucumán, dio a conocer el cronograma de pago correspondiente a la parte proporcional del sueldo de octubre.

Miércoles 29 de octubre

-Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.Sa.)

-Instituto Provincial De La Vivienda

-Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo

Jueves 30 de octubre 

-Seguridad (Dpto. Gral. De Policía-Direc. Gral. De Institutos Penales)

-Administración C E N T R A L

-Defensoría Del Pueblo

-Tribunal De Cuentas

-Tribunal Fiscal De Apelación

-Poder Legislativo

-Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)

- Comunas Rurales

Viernes 31 de octubre

-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)

-Ministerio Publico Fiscal

-Ministerio Pupilar Y De La Defensa

- Municipios Del Interior

-Dirección Recursos Hídricos

-Ente Autárquico Tucumán Turismo

-Ente Cultural De Tucumán

-Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

-Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

-Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)

-Instituto Desarrollo Productivo

-Ente Infraestructura Comunitaria

-Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol

-Ente Autarq.Teatro Merdedes Sosa

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Nazur: “En Tucumán, obra que se empieza, obra que se termina”

Monteros recibe el XXXIII Encuentro Nacional de Poetas “Manuel Aldonate” bajo el lema Palabra, identidad y compromiso

Charla sobre Cáncer de Mama en el marco de Octubre Rosa: Monteros refuerza la prevención comunitaria

Hoy inicia el pago al sector de salud en la provincia

Habilitan la Constancia de Afiliación Negativa de PAMI

Una caída se transformó en un proyecto que competirá en instancia nacional de Feria de Ciencias