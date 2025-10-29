Charla sobre Cáncer de Mama en el marco de Octubre Rosa: Monteros refuerza la prevención comunitaria

En el marco de las acciones por el Octubre Rosa, mes dedicado a la concientización y prevención del Cáncer de Mama, Monteros suma una nueva propuesta abierta a la comunidad: El próximo viernes 31 de octubre, a las 9 h, se llevará a cabo una charla informativa en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) de Máxima, ubicado en Ayacucho y Catamarca.

La actividad estará a cargo de la Licenciada Emilse Romano, profesional en obstetricia, quien abordará aspectos clave sobre la detección temprana, los controles ginecológicos, los factores de riesgo y las estrategias de cuidado integral. La propuesta está dirigida especialmente a adultos mayores y público en general, y busca generar un espacio de diálogo accesible, empático y orientado a la prevención.

La iniciativa es organizada por la Coordinación de la Tercera Edad en articulación con el Honorable Concejo Deliberante de Monteros, como parte de una agenda territorial que promueve el acceso a la información y el cuidado de la salud en todos los barrios.

La entrada será libre y gratuita, y se entregará material informativo para continuar el trabajo de sensibilización en los hogares y espacios educativos.