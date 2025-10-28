¿Hasta cuándo lloverá?

El Servicio Meteorológico Nacional informa que a partir del miércoles las lluvias se disiparán, se mantendrá con nubosidad variable y en los siguientes días mejorarán las condiciones térmicas.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 9° y la máxima se ubicará en los 14°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 98%. El viento corre del sur a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 3.5 km.