martes 28 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1460Blue: $1465Bolsa: $1449.3CCL: $1461.5Mayorista: $1435Cripto: $1520Tarjeta: $1898
28 Oct 2025

¿Hasta cuándo lloverá?

Para esta jornada la temperatura mínima es de 9° y la máxima se ubicará en los 14°.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que a partir del miércoles las lluvias se disiparán, se mantendrá con nubosidad variable y en los siguientes días mejorarán las condiciones térmicas.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 9° y la máxima se ubicará en los 14°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 98%. El viento corre del sur a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 3.5 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

La Escuela N.º 377 Benjamín Posse celebra un festival poético musical abierto a toda la comunidad

¿Hasta cuándo lloverá?

A.T.E.P. inició negociaciones con el Ministerio de Educación por la escala de valoración docente

Alberdi: 8 de los concejales destituidos se presentaron nuevamente y solo tres lograron regresar al Concejo

El SMN emitió alerta por tormentas para Tucumán: se esperan lluvias, viento y descenso de temperatura

El Ministerio de Salud continúa reforzando servicios en el Hospital de Santa Lucía