La semana inicia bajo alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional informa para la provincia de Tucumán alerta amarilla por tormentas fuertes en el inicio de la semana. El agua estará presente hasta el miércoles.

Amarillo:El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 milímetros, que ser superados de forma puntual. Las mayores precipitaciones se prevén en las zonas serranas.

Hiy en el 2l departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 14° y la máxima se ubicará en los 26°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 68%. El viento corre del norte a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.