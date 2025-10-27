El SMN emitió alerta por tormentas para Tucumán: se esperan lluvias, viento y descenso de temperatura

Tucumán está bajo alerta por tormentas durante la noche del lunes y madrugada del martes. Se esperan lluvias intensas, viento del oeste y una baja de temperatura que marcará el día más frío de la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN emitió una alerta por tormentas que afectará a Tucumán durante la noche de este lunes y se extenderá hasta la madrugada del martes, con alta probabilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y descenso de temperatura.

La jornada comenzó nublada y fresca, con una mínima de 13°C, pero el ingreso de una masa de aire frío inusual proveniente del centro del país modificará las condiciones del tiempo hacia el final del día.

Según el informe del SMN, la probabilidad de precipitaciones alcanza el 90%, con acumulados estimados en 5,8 milímetros y vientos del oeste de hasta 30 km/h, que podrían intensificarse durante el desarrollo de las tormentas.

El martes 28 continuará con condiciones inestables, aunque sin alerta meteorológica vigente. Se esperan lluvias aisladas o chaparrones, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 16°C, lo que lo convertirá en el día más frío de la semana.

A partir del miércoles, el tiempo mejorará de manera gradual, aunque persistirán las bajas temperaturas y el cielo mayormente cubierto, manteniendo un ambiente otoñal y fresco en toda la provincia.

Las autoridades recomiendan precaución al circular durante el paso de las tormentas, especialmente en rutas y zonas rurales, y evitar resguardarse bajo árboles o carteles metálicos ante la posibilidad de actividad eléctrica.