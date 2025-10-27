Alberdi: 8 de los concejales destituidos se presentaron nuevamente y solo tres lograron regresar al Concejo

La intervención del municipio de Alberdi, ocurrida en junio tras la difusión de un audio que involucró al exintendente Luis “Pato” Campos, reconfiguró el mapa político local. De los diez concejales desplazados, ocho buscaron regresar a la arena electoral y tres fueron reelectos, en una elección que consolidó a Bruno Romano como nuevo intendente.

La intervención al municipio de Juan Bautista Alberdi, decretada el 9 de junio de 2025 luego del escándalo político por el audio entre el exintendente Luis “Pato” Campos y el empresario Roque “Chipi” Giménez, no solo implicó la disolución del Concejo Deliberante, sino también un sacudón en la dirigencia política local.

De los diez concejales que integraban el cuerpo en aquel momento, ocho decidieron volver a competir en las elecciones municipales del 26 de octubre, integrando distintas listas y alianzas partidarias. La búsqueda de continuidad política se reflejó en la diversidad de frentes que representaron, aunque con resultados dispares.

Entre quienes no participaron de los comicios, figuran José Albano Lorú, quien continúa detenido y procesado en la causa federal por presunto lavado de activos y asociación ilícita, y Matías Romano, hermano del actual intendente Bruno Romano, que optó por mantenerse fuera de las candidaturas en esta etapa.

En tanto, tres exconcejales lograron regresar al cuerpo deliberativo: José Calderón, Marcelo Ogas y Ana Campos, quienes resultaron electos bajo el sello del Frente Tucumán Primero, el espacio político que llevó a Bruno Romano a la intendencia con un 46% de los votos. A ellos se suma Adolfo Díaz Chavero, que renovó su banca representando al frente Cambia Alberdi, aliado al candidato a intendente Luis María Díaz Augier.

Por su parte, otros referentes del Concejo anterior también buscaron un lugar, aunque sin éxito. Díaz Augier, que dejó su banca para disputar la intendencia, logró un histórico 38% en las urnas, mientras que Antonia Tula, Rebeca Figueroa y Emilio Medina participaron en distintas listas locales, pero no alcanzaron el caudal electoral necesario para acceder a una banca.

El nuevo Concejo Deliberante de Alberdi, surgido de las urnas luego de 139 días de intervención, quedó conformado con una división pareja de 5 a 5 entre el oficialismo y la oposición, escenario que anticipa una gestión marcada por la negociación política constante.

Las elecciones de octubre no solo confirmaron a Bruno Romano como nuevo jefe municipal, sino que además cerraron definitivamente el ciclo de Luis “Pato” Campos, dejando en evidencia que, pese al cambio de nombres en la intendencia, la política alberdiana mantiene a gran parte de sus protagonistas históricos, aunque en nuevos espacios y roles dentro del poder local.