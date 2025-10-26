Tucumán fue la provincia con más concurrencia a las urnas

Cerraron los comicios. Este domingo 26 de octubre se realizaron las elecciones legislativas nacionales 2025. En Tucumán, 1.341.563 comprovincianos estaban habilitados para sufragar en las 493 escuelas en toda la Provincia y elegir cuatro diputados nacionales que representarán al pueblo tucumano en la Cámara baja desde diciembre hasta el 2029.

La Secretaría Electoral confirmó que a las 17:53, ya había emitido su voto casi el 70% del padrón y nuestra provincia es la de mayor participación a nivel nacional.

A las 18:00 cerraron los comicios y ya no se puede ingresar a las escuelas. La Secretaría Electoral informó que a las 17:53 ya había sufragado el 69,08% de los votantes habilitados en Tucumán. El número ubica a nuestra provincia como la de mayor participación de todo el país, con una media nacional de alrededor 66% minutos antes de las 18:00.

En Tucumán se atribuye el mayor ritmo de votación a la implementación de la Boleta Única de Papel. Cuando los tucumanos ingresan al cuarto oscuro se encuentran por primera vez con un cambio relevante: no hay boletas de cada partido, sino una sola y extensa tira de papel que reunirá a todos los partidos y categorías. Para que el voto sea válido, los electores deberán marcar con una cruz un sólo casillero.

Según los últimos datos oficiales difundidos a las 17 horas, a nivel nacional había votado el 58,5% del padrón, mientras que en Tucumán la participación alcanzaba el 68,37%, según informó la Secretaría Electoral provincial tras relevar 424 mesas.