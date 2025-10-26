Sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel: Así fueron las primeras horas de votación en Monteros

En estas elecciones se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que muestra a todos los candidatos en una sola página, en Monteros muchos vecinos se sorprendieron por la rápides con que se emite el sufrafio.

En la Escuela Técnica y de Comercio, el flujo de ciudadanos era importante en las primeras dos horas. "Llegué temprano, para desocuparme temprano", dijo Julio Albarracin a MONTERIZOS. "Una sola boleta y marcás la opción elegida, nada de complicaciones como con las otras elecciones donde había más de 50 boletas.

Este nuevo sistema electoral: la Boleta Única de Papel (BUP). El modelo, que reemplaza a las tradicionales boletas separadas por partido, tiene como objetivo hacer más ágil, transparente y equitativo el proceso de votación, indicaron desde la Cámara Electoral Nacional. Para algunos distritos, como ser Tucumán, la BUP es nueva.

El Servicio Electoral Nacional informó que los votantes deberán usar bolígrafos indelebles, que estarán disponibles en cada mesa. Se aceptarán marcas de verificación, cruces o cualquier señal clara dentro del recuadro que exprese la intención del elector.

En caso de error, el votante podrá solicitar una nueva boleta al presidente de mesa, devolviendo la anterior. Para votar en blanco, bastará con entregar la boleta sin ninguna marca. Si se marcan dos o más opciones, el voto se considerará nulo.

Otro de los cambios relevantes es la organización de los lugares de votación. Los tradicionales “cuartos oscuros” fueron reemplazados por locales de votación instalados dentro del aula, donde habrá funcionarios electorales y observadores garantizando la transparencia del proceso. Además, se implementarán cabinas de privacidad para emitir el voto con comodidad.

El Código Electoral Nacional prohíbe fotografiar la boleta dentro del aula o cabina. Quienes incumplan esta norma podrán recibir multas de hasta $70.000.

Con la implementación de la Boleta Única de Papel, el país busca modernizar su sistema de votación, reducir el desperdicio de papel y asegurar que todos los candidatos tengan igual visibilidad ante el electorado, fortaleciendo así la transparencia democrática.