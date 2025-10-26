En VIVO: Los resultados de las elecciones en Tucumán y en todo el país



Este domingo 26 de octubre los argentinos votan para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. En estas elecciones 2025 esta en juego 127 bancas de diputados y 24 de senadores de 8 distrito. A partir del momento en que empiecen a difundirse los datos del escrutinio provisorio.

ómo se reparten las bancas

Los diputados ejercen su cargo durante cuatro años. La renovación de las bancas se realiza cada dos años.

Para Diputados se utiliza el sistema D'Hondt de representación proporcional, donde las bancas se asignan según los votos obtenidos por cada partido. Existe un piso electoral del 3% del padrón electoral del distrito. Los partidos que no alcancen este umbral quedan excluidos del reparto de bancas.

Para Senadores se utiliza otro sistema. Se eligen 3 por provincia, 2 bancas para la fuerza más votada (mayoría) y 1 banca para la segunda fuerza (primera minoría).

https://resultados.elecciones.gob.ar/