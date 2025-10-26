El peronismo ganó en el departamento Monteros con más del 64% de los votos

El Frente Tucumán Primero ganó las elecciones en el departamento Monteros con el 64,34% de los votos. La Libertad Avanza quedó segunda con el 24,33%. Participó el 83% del padrón y se registraron casi 99% de votos válidos.



El peronismo se consolidó como la principal fuerza política en Monteros tras lograr una victoria contundente en las elecciones legislativas. El Frente Tucumán Primero, liderado por el gobernador Osvaldo Jaldo, obtuvo el 64,34% de los votos (30.343 sufragios), imponiéndose ampliamente sobre La Libertad Avanza, que alcanzó el 24,33% (11.474 votos) con Federico Pelli a la cabeza

En tercer lugar se ubicó la alianza Unidos por Tucumán, con 3.829 votos (8,11%), mientras que Fuerza Republicana sumó 489 sufragios (1,03%). Con este resultado, ambas principales fuerzas —Frente Tucumán Primero y La Libertad Avanza— se reparten dos bancas cada una en la Cámara de Diputados.

La elección también dejó cifras destacadas en materia de participación y validez del sufragio. Según el escrutinio provisorio, se registraron:

Votos válidos: 98,99% ( 47.434 de 47.914 )

98,99% ( ) Votos afirmativos: 98,42% ( 47.159 )

98,42% ( ) Votos en blanco: 0,57% ( 275 )

0,57% ( ) Votos nulos: 0,90% ( 433 )

0,90% ( ) Votos recurridos: 0,08% ( 43 )

0,08% ( ) Votos impugnados: 0,01% (4)

En total, la participación electoral alcanzó el 83% del padrón, con 47.914 votantes sobre un total de 57.722 inscriptos. El escrutinio se completó en un 96,66% de las mesas (174 de 180), con un padrón escrutado del 97,60% (57.722 de 59.140).

La gran sorpresa de la jornada fue la derrota del radicalismo, que bajo el liderazgo de Roberto Sánchez no logró mantener su representación en el departamento, quedando relegado a un tercer lugar.

El resultado reafirma el predominio del peronismo en el sur tucumano, en una elección marcada por la alta participación ciudadana y por el estreno de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez en elecciones nacionales en Tucumán.