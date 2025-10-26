El Peronismo ganó las elecciones en Tucumán y LLA quedó segunda: ambos obtienen dos bancas

El Frente Tucumán Primero, liderado por Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera, se impone en Tucumán con el 50,38%. La Libertad Avanza obtiene el 35,42% y ambos espacios aseguran dos bancas cada uno en Diputados.

El Frente Tucumán Primero logró una contundente victoria en las elecciones legislativas nacionales, consolidando su dominio político en la provincia. Con el 90,88% de las mesas escrutadas, la lista oficialista encabezada por Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera obtiene el 50,38% de los votos, imponiéndose sobre La Libertad Avanza, que reúne el 35,42% con la fórmula liderada por Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

De acuerdo con los datos oficiales, ambos espacios lograrían asegurarse dos bancas cada uno en la Cámara de Diputados de la Nación, reflejando una distribución equilibrada del voto entre el oficialismo provincial y el espacio libertario.

En tercer lugar se ubicó Unidos por Tucumán, conformado por Roberto Sánchez, Micaela Viña y José María Canelada, con un 7,95% de los sufragios. Más atrás, Fuerza Republicana, con Ricardo Bussi, Sandra Orquera, Gerónimo Cruz Cornejo y Lorena Palomino como principales candidatos, alcanzó el 2,18%.

Otras fuerzas minoritarias también participaron del proceso electoral:

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U): 1,67%

1,67% CREO: 0,82%

0,82% Frente del Pueblo Unido: 0,56%

0,56% Del Trabajo y del Pueblo: 0,53%

0,53% Política para la Clase Obrera: 0,44%

Con este resultado, el Frente Tucumán Primero revalida su liderazgo político en la provincia, mientras que La Libertad Avanza consolida su crecimiento como segunda fuerza, mostrando un panorama político tucumano cada vez más polarizado.

La jornada electoral transcurrió con alta participación ciudadana y sin incidentes relevantes, marcando además el debut de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez en elecciones nacionales en Tucumán, un paso importante hacia la modernización del sistema electoral argentino.