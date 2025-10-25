Este domingo vas a poder retirar tu DNI en Monteros y en otros CDR de Tucumán

El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Tucumán atenderá al público este sábado y domingo, 25 y 26 octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas, exclusivamente para la entrega de documentos nacionales de identidad. La atención será por orden de llegada. El trámite es personal, sin excepciones, y los ciudadanos deben presentar la constancia digital o en formato papel emitida el día que se realizó el documento.

Plazos de entrega

El DNI común tiene un plazo de entrega de 30 días, cuando llega al domicilio del solicitante. En el caso del trámite exprés, el plazo es de 5 días hábiles. Si dentro de las fechas indicadas el documento no llega, el solicitante puede acercarse a la delegación en la que hizo el trámite para retirarlo.

Para consultar el estado del trámite y dónde se puede retirar el documento ingresar en https://mitramite.renaper.gob.ar/

¿Se puede votar si el DNI está vencido?

Sí. En caso de que el DNI esté vencido igualmente se puede votar, ya que la finalidad del documento en el acto eleccionario es acreditar la identidad del ciudadano o ciudadana que vota. Sin embargo, no se controla la vigencia administrativa del documento.

¿Con qué DNI puedo votar?

El ciudadano debe asistir a votar con el documento que figura en el padrón o con un ejemplar posterior.