Video: una intensa caída de granizo sorprendió al sur tucumano durante la tormenta

El sur de Tucumán fue afectado por una fuerte tormenta con caída de granizo. El SMN mantiene la alerta amarilla por lluvias intensas, viento y granizo para gran parte de la provincia.

Una intensa tormenta con caída de granizo sorprendió en la tarde de este viernes a vecinos de distintas localidades del sur tucumano, donde se registraron momentos de fuerte precipitación y ráfagas de viento. El fenómeno se produjo mientras regía una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas y posible caída de granizo en gran parte de la provincia.

De acuerdo con los reportes, las localidades de Santa Ana, Monteagudo, Los Ralos y Lavalle (Santiago del Estero) fueron algunas de las más afectadas por la granizada, que cubrió calles, techos y campos con una densa capa de hielo. En varias zonas se registraron además anegamientos temporales y caída de ramas, producto de la intensidad del viento (zona sureste de Tucumán)

En tanto, en el norte provincial se reportó abundante actividad eléctrica, con tormentas aisladas que podrían intensificarse durante la noche.

El SMN advirtió que el área puede seguir siendo afectada por tormentas de variada intensidad, acompañadas por precipitaciones abundantes, ráfagas que podrían superar los 80 km/h, caída de granizo y descargas eléctricas frecuentes.

Las autoridades de Defensa Civil recomendaron circular con precaución, evitar refugiarse bajo árboles y mantener limpios los desagües ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas.