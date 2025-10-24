La medida sobre Trenes Argentinos que afecta a Tucumán

Con la llegada de los últimos días de octubre, Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para viajar durante noviembre. Por el momento, los servicios disponibles son los que conectan Buenos Aires con Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario, mientras que el resto de los corredores continúan suspendidos por disposición oficial.

La medida se enmarca en la Emergencia Ferroviaria nacional, decretada a comienzos de año, que mantiene una oferta reducida de servicios debido a la falta de locomotoras operativas y al avance de obras de renovación de vías. De esta manera, la empresa estatal busca garantizar la continuidad de los tramos más demandados, priorizando los destinos turísticos y de conexión regional.

A partir del anuncio oficial, se confirmó que las rutas habilitadas para noviembre serán las de Plaza Constitución-Mar del Plata, Retiro-Rosario, Retiro-Junín y Once-Bragado.

La prolongación de la suspensión afecta a los servicios que iban a Córdoba, Tucumán y Villa María, cancelados desde septiembre por decisión de la concesionaria carguera Nuevo Central Argentino (NCA), cuyo contrato fue renovado hasta 2032. También permanecen sin circulación los trenes que unían Buenos Aires con Bahía Blanca, Pehuajó, Pinamar y Justo Daract, entre otros.

En total, ya son 12 los corredores de pasajeros suspendidos en todo el país, lo que representa una fuerte reducción en la red de trenes de larga distancia. Según fuentes oficiales, la prioridad está puesta en garantizar condiciones de seguridad y confiabilidad antes de reanudar los trayectos interprovinciales.

Trenes en noviembre: precios, descuentos y formas de compra

Los boletos pueden adquirirse de forma presencial en las estaciones de Once, Retiro y Constitución, o a través de la plataforma web de Trenes Argentinos, donde se aplica un descuento del 10% para quienes compren online. Además, los jubilados y pensionados registrados en ANSES cuentan con una rebaja del 40% en todas las categorías y servicios.

El valor de los pasajes varía según la demanda y el tramo:

Bragado : desde $7.500

: desde $7.500 Junín : desde $10.000

: desde $10.000 Rosario : desde $11.700

: desde $11.700 Mar del Plata: desde $25.000

Por su parte, los menores de 3 años viajan sin cargo, y los niños de entre 3 y 12 años abonan el 50% del valor del pasaje. Los boletos se emiten con asiento asignado y pueden modificarse hasta 24 horas antes de la salida del tren.

Servicios especiales y beneficios sociales

Además de las promociones habituales, las personas con discapacidad pueden acceder a pasajes sin costo presentando su DNI, Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y la documentación correspondiente del acompañante, si está autorizado.

Trenes Argentinos recordó que los beneficios sociales y descuentos están vigentes hasta marzo de 2026, y que las compras online no son acumulables con otras promociones.