En VIVO: Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia juegan por el tercer puesto de la Super Copa

El equipo de Leonardo Patti buscará la victoria en el Diego Armando Maradona.

Desde las 18:00 en el Diego Armando Maradona de Morón, el equipo monterizo buscará el triunfo ante Tucumán de Gimnasia, en una edición más del clásico tucumano en Primera A.

El equipo "Naranja" ya realiza los movimientos precompetitivos en el campo de juego de la mano del profesor Federico Quinteros y acompañado por el kinesiologo Carlos Soria.

Para ver en vivo:

