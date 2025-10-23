Suspenden actividades escolares el lunes 27 de octubre por las elecciones en las instituciones sedes



El Ministerio de Educación de Tucumán, a través de la Resolución Ministerial N.º 2469 (MEd), informó la suspensión de actividades escolares para el próximo lunes 27 de octubre de 2025, en todos los establecimientos educativos de gestión pública y privada, que hayan sido afectados por el desarrollo de los comicios legislativos nacionales y las elecciones provinciales en el municipio de Juan Bautista Alberdi.

La disposición se enmarca en los protocolos habituales que garantizan la reorganización institucional posterior al acto electoral, permitiendo la limpieza, reordenamiento y restitución de los espacios escolares utilizados como centros de votación. La medida incluye a todos los niveles y modalidades educativas, desde inicial hasta superior, en las instituciones que fueron sede electoral.

Desde la cartera educativa se recomienda a las comunidades escolares consultar con sus respectivas direcciones institucionales para confirmar si su establecimiento se encuentra alcanzado por la suspensión. La resolución busca asegurar condiciones óptimas para el retorno a clases y preservar el normal funcionamiento de las actividades pedagógicas.



