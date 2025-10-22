Hay probabilidades de lluvias aisladas para este miércoles

El Servicio Meteorológico advierte que horas de la tarde ey la noche podrían registrarse sectores con lluvias, en especial hacia zona de pie de cerro. Así mismo, se registran cambio de tiempo para el viernes en la noche.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 21° y la máxima se ubicará en los 32°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 56%. El viento corre del sudoeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.