El Mollar: detienen a un hombre intentando robar dentro de un local comercial

[Imponente imagen de El Mollar, tomada desde el cerro del ex Parque de los Menhires. Foto Gentileza Comuna de El Mollar.]

Tras ser aprehendido en flagrancia por personal de la Comisaria de El Mollar, mientras intentaba robar en un comercio, un sujeto de 34 años compareció en la mañana de hoy, miércoles 22 de octubre en una audiencia convocada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, que conduce Mónica García de Targa. El objeto de la misma fue formalizar la acusación contra el hombre por el hecho ocurrido en la madrugada de ayer martes, 21 de octubre, en un negocio del barrio Las Flores.

De acuerdo al relato del ilícito realizado por el auxiliar de fiscal, César Larry, alrededor de las 0.05 horas, el acusado violentó una de las ventanas del local e ingresó al mismo, donde de su interior sustrajo diferentes prendas de vestir. La maniobra fue advertida por vecinos del lugar que, al notar movimientos extraños, dieron aviso a la comisaría. En esas circunstancias, personal policial se hizo presente en el lugar logrando atraparlo.

Por este episodio, la fiscalía le endilgó la autoría del delito de robo simple en grado de tentativa. El representante del MPF señaló además que la causa cuenta con el secuestro de una motocicleta que era en la que se movilizaba el imputado y las prendas que pretendía robarse de local.

Por otro lado, el auxiliar Larry solicitó medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de dos meses, tiempo que consideró suficiente para concluir con la investigación.