Monteros Vóley inicia la temporada jugando la Super Copa ACLAV

Tras completar una exigente pretemporada de más de un mes y medio, Monteros Vóley emprende viaje hacia Buenos Aires para disputar la Supercopa ACLAV 2025, certamen que reúne a los cuatro mejores equipos del país. El debut será este jueves a las 18:00 ante San Lorenzo de Almagro en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, con transmisión televisiva a todo el país por Fox Sports.

Durante el último entrenamiento, realizado en el complejo deportivo del barrio Mutual, el equipo dirigido por Leonardo Patti combinó ejercicios de pesas y pelota, afinando los detalles del sistema de juego que presentará en semifinales.

“El grupo llega en buena forma física, que era el objetivo principal. Estamos cerrando una etapa intensa de preparación y empezando a construir la identidad del equipo”, expresó el central Flavio Rajczakowski, una de las incorporaciones para esta temporada. “La pretemporada fue dura y muy buena. Pudimos completarla sin lesiones importantes y eso nos deja bien parados para todo lo que viene. Me siento muy cómodo en Monteros, el club y la gente me recibieron de la mejor manera, y estoy con muchas ganas de arrancar esta Supercopa y ver para qué estamos”.

Por su parte, Nahuel Rojas, que afronta su segunda temporada con la camiseta Naranja, destacó el entusiasmo del plantel: “Contento de estar en una nueva temporada en Monteros. Personalmente me siento muy bien y el grupo está trabajando de excelente manera. Tenemos la cabeza puesta en el partido ante San Lorenzo; la expectativa es poder ganar y jugar nuestra primera final de la temporada. Quiero aportar lo máximo al equipo y dejar a Monteros lo más alto posible”.

El entrenador Leonardo Patti, quien transita su sexta temporada consecutiva al frente del equipo, remarcó la importancia del torneo como punto de partida: “La Supercopa es un gran desafío y una buena medida para ver cómo estamos. Llegamos con mucho trabajo encima, un grupo comprometido y el deseo intacto de llegar lo más lejos posible”.

Agenda

📅 Jueves 23 de octubre

🕕 18:00 – Semifinal | Monteros Vóley vs. San Lorenzo de Almagro

📍 Polideportivo Gorki Grana, Morón

📺 Transmite Fox Sports