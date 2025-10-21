martes 21 de octubre de 2025
Mas de 30° durante todo el día

Sin probabilidades de lluvias durante las próximas 72 horas, el cielo se mantendrá despejado, con marcas térmicas por arriba de los 30°C.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 31°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 82%. El viento corre del sudoeste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

