Charla abierta sobre Neuroestimulación y prevención del Alzheimer en el CIC de Máxima

La actividad está dirigida al público en general y busca promover el cuidado de la salud cognitiva en adultos mayores.

La Coordinación de la Tercera Edad del Honorable Concejo Deliberante de Monteros invita a participar de la charla “Neuroestimulación: Prevención del Alzheimer”, que se realizará hoy, martes 21 de octubre, a las 15 h en el CIC de Máxima, ubicado en Ayacucho 898.

La propuesta está dirigida al público en general, con especial énfasis en adultos mayores, familiares y cuidadores, y forma parte de las acciones de promoción de la salud y envejecimiento activo que impulsa el municipio.

Durante el encuentro se abordarán estrategias de estimulación cognitiva, hábitos saludables y herramientas prácticas para fortalecer la memoria y prevenir el deterioro neurológico. El objetivo es brindar información accesible y fomentar espacios de reflexión sobre el cuidado integral en la etapa adulta, en el marco de una comunidad que apuesta por la calidad de vida y el bienestar colectivo.

La entrada es libre y gratuita, y no requiere inscripción previa.

