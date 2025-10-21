Benjamín Garrido, de Monteros al rugby internacional con Argentina XV

El monterizo Benjamín Garrido fue citado por Álvaro Galindo para la gira europea de Argentina XV, que disputará amistosos frente a Munster en Irlanda y Bristol Bears en Inglaterra. El jugador destacó su orgullo por la convocatoria.

El rugby monterizo vuelve a estar en lo más alto. Benjamín Garrido, jugador de Huirapuca y una de las figuras de Tarucas, la franquicia tucumana que compite en el Super Rugby Américas, fue convocado por el cuerpo técnico de Argentina XV para la gira europea que el combinado nacional realizará en noviembre.

El entrenador Álvaro Galindo confirmó la lista de 30 jugadores que integrarán la delegación, que afrontará dos compromisos internacionales de gran nivel: el 1 de noviembre ante Munster, en el estadio Thomond Park de Limerick (Irlanda), y el 7 de noviembre frente a Bristol Bears, en el Ashton Gate de Bristol (Inglaterra).

Previo al viaje, el plantel se encuentra concentrado en el Hindú Club, donde desarrolla una intensa preparación física y táctica. Como parte de la puesta a punto, Argentina XV disputará un amistoso ante Uruguay el jueves 23 de octubre. Además de los convocados, se sumará como invitado Agustín Sarelli, del Marista Rugby Club.

En diálogo con MONTERIZOS, Garrido expresó su alegría por esta oportunidad: “Muy contento de que me tengan en consideración para una gira tan importante. Fue un año largo, con mucho desgaste, pero tengo muchas ganas de viajar y vivir esta experiencia. Es un orgullo que me tengan en cuenta; todavía no sé si voy a jugar, porque hay una competencia muy linda en el grupo, pero hay un gran ambiente entre todos y con el staff la relación es excelente”.

La gira europea de Argentina XV representa una nueva oportunidad para el desarrollo del rugby argentino y una vitrina para los jugadores que buscan dar el salto al seleccionado mayor, Los Pumas. Para Benjamín Garrido, esta convocatoria confirma su gran momento deportivo y el crecimiento del rugby tucumano en la escena nacional e internacional.