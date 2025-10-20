Salud celebró el Día de la Madre junto a pacientes de la Maternidad

En el marco del Día de la Madre, el responsable de la cartera Sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, visitó la Maternidad para compartir un emotivo encuentro con las madres que hoy celebran esta fecha tan especial.

Durante la recorrida, se destacó el testimonio de numerosas pacientes, quienes expresaron su gratitud por la calidad humana y técnica del equipo de salud. “Muchas de ellas provienen de distintas provincias o cuentan con obra social, pero coincidieron en resaltar el trato humanizado y la excelencia profesional recibida en el establecimiento”, comentó.

“Hay muchas madres que hoy inauguran su rol de madre, porque nacieron sus hijos el día de ayer, y realmente nos emocionaron los sus testimonios en los que nos contaron sobre el buen trato de todo el hospital para con ellas”, detalló el Ministro.

Uno de los momentos más conmovedores fue la historia de Celeste, una joven madre recientemente operada del corazón, cuyo bebé nació sano y se encuentra en pleno crecimiento. Su caso fue reconocido como un verdadero testimonio de lucha y esperanza, posible gracias al compromiso del sistema de salud pública de la provincia.

“Este tipo de historias nos llena de orgullo y reafirman que Tucumán cuenta con una salud de primer nivel, fruto de una inversión sostenida y de una fuerte decisión política por parte del gobernador en uso de licencia, contador Osvaldo Jaldo, quien apuesta firmemente al fortalecimiento de la salud pública”, expresó.

“Hoy festejamos el Día de la Madre con nuestras compañeras de trabajo, con todas las mamás que trabajan en nuestro sistema de salud y que atienden a tantas madres en la provincia de Tucumán. Traemos además el saludo del gobernador para todas las madres del Sistema de Salud y a las madres tucumanas que cuentan con nuestra total contención”,

La jornada también fue una oportunidad para saludar y reconocer a las madres que forman parte del sistema de salud, quienes cumplen una doble labor: la de ser profesionales comprometidas y madres dedicadas.

El doctor Luis Agote, director del Instituto de Maternidad, acompañó la visita y destacó: “Estas recorridas son habituales por parte del Ministro de Salud, que suele acercarse a los pisos de obstetricia y ginecología para conversar con las pacientes. Lo que buscamos no es solo saludar, sino también invitar a las mujeres a compartir sus experiencias personales. Muchas veces una mamá que ya ha pasado por este proceso puede transmitir confianza a otras mujeres que están embarazadas y que, en algún momento, llegarán a esta maternidad”.

El doctor Agote también señaló que durante la jornada se visitaron aproximadamente 50 habitaciones, donde se entregaron kits de bienvenida para recién nacidos, que incluyeron una muda de ropa y una toalla personal para las madres.

Además, se realizó un gesto especial hacia la primera madre que dio a luz en el Día de la Madre, a la 1:27 de la madrugada, quien recibió el saludo y reconocimiento de las autoridades.

“Creo que es algo que todos valoramos profundamente, tengamos o no a nuestras madres con nosotros. En lo personal, aunque mi madre ya no está, siempre la tengo presente como guía. Las madres son, sin duda, las personas que nos marcan y nos acompañan desde el primer minuto de vida. Por eso, quiero enviar un afectuoso saludo a todas las madres en su día”, agregó Agote.

La subdirectora médica del efector, doctora Gloria Ferreyra, contó que en la Residencia de Madres siempre realizan actividades y en momentos tan importantes se les prepara alguna comida especial para que puedan disfrutar junto a sus familias.

“Generalmente, vienen los familiares y pueden estar todos cerca de los bebés que están internados. En la residencia de madres tenemos capacidad para 50 mamás y en este momento tenemos alrededor de 25 madres acompañando a sus niños”, detalló.

La doctora Ferreyra, dejó un mensaje claro y emotivo a todas las mujeres embarazadas y madres de la provincia: “Lo más importante es que se sientan acompañadas aquí en Maternidad, ya que trabajamos para brindarles la mejor atención posible. Les pedimos que se cuiden durante el embarazo, que realicen todos los controles necesarios para que puedan tener niños saludables, y que recuerden que estamos a disposición para acompañarlas en todo lo que necesiten”.

Una de las historias que conmovió especialmente fue la de Celeste, una joven madre que atravesó una situación crítica de salud durante su embarazo. “Yo llegué al hospital con una cardiopatía, embarazada de 26 semanas. Me tuvieron que hacer un cambio de válvula mitral, fue una cirugía de alto riesgo y no sabíamos si íbamos a salir adelante mi hijo y yo”, relató Celeste.

Y agregó: “Fue un milagro, estuvimos tres meses internados con mi bebé, y hoy está creciendo muy bien, ya pesa 3,7 kilos. Solo falta que baje un poco más el oxígeno y con fe sabemos que pronto nos iremos a casa. Agradezco al señor gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo y a todo el equipo médico por todo lo que hicieron por nosotros”, enfatizó.

“Es muy emocionante, nunca imaginé pasarlo en el hospital, pero me siento muy acompañada por mi familia, por el personal de salud y también por las otras mamás con las que compartimos este camino. Incluso recibimos un obsequio, por lo que estoy muy agradecida con todos”, cerró.