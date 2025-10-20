Nubes, temperaturas templadas y ¿Lluvias?

La semana inicia con nubosidad variable, se mantendrá con marcas térmicas que superarán los 30°C. Se esperan posibles lluvias aisladas para el viernes.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 16° y la máxima se ubicará en los 28°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 93%. El viento corre del oeste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.