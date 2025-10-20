lunes 20 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1485Blue: $1505Bolsa: $1544.8CCL: $1557.4Mayorista: $1462Cripto: $1520Tarjeta: $1930.5
20 Oct 2025

Detienen en Tucumán a un hombre por amenazas contra el presidente Javier Milei

La Policía Federal actuó tras detectar publicaciones intimidatorias en redes sociales antes de una visita oficial del mandatario.


Este sábado, un hombre fue detenido en San Miguel de Tucumán por efectivos de la Policía Federal Argentina, acusado de publicar amenazas contra el presidente Javier Milei y militantes libertarios en su cuenta de Facebook. Las publicaciones, que incluían frases como “va a haber balas”, fueron realizadas en los días previos a la llegada del mandatario a Yerba Buena, donde tenía prevista una actividad oficial.

La intervención fue llevada a cabo por la División Antidrogas Tucumán de la PFA, tras un operativo de ciberpatrullaje que permitió identificar al autor de los mensajes. El sospechoso fue interceptado en la vía pública y quedó a disposición del Juzgado Federal correspondiente, mientras se recopilaron pruebas digitales que respaldaron el pedido de intervención judicial.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenaron las medidas en función de la gravedad de las amenazas, en el marco de los protocolos de seguridad que se aplican durante las giras presidenciales.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

VEA cerró tres sucursales en Tucumán durante el fin de semana

Detienen en Tucumán a un hombre por amenazas contra el presidente Javier Milei

Salud celebró el Día de la Madre junto a pacientes de la Maternidad

Charla abierta sobre Neuroestimulación y prevención del Alzheimer en Monteros

Nubes, temperaturas templadas y ¿Lluvias?

Día de la Madre: por qué se celebra hoy en la Argentina