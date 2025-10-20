Detienen en Tucumán a un hombre por amenazas contra el presidente Javier Milei





Este sábado, un hombre fue detenido en San Miguel de Tucumán por efectivos de la Policía Federal Argentina, acusado de publicar amenazas contra el presidente Javier Milei y militantes libertarios en su cuenta de Facebook. Las publicaciones, que incluían frases como “va a haber balas”, fueron realizadas en los días previos a la llegada del mandatario a Yerba Buena, donde tenía prevista una actividad oficial.

La intervención fue llevada a cabo por la División Antidrogas Tucumán de la PFA, tras un operativo de ciberpatrullaje que permitió identificar al autor de los mensajes. El sospechoso fue interceptado en la vía pública y quedó a disposición del Juzgado Federal correspondiente, mientras se recopilaron pruebas digitales que respaldaron el pedido de intervención judicial.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenaron las medidas en función de la gravedad de las amenazas, en el marco de los protocolos de seguridad que se aplican durante las giras presidenciales.