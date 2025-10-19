Un policía mató a un ladrón que lo amenazaba con un arma blanca durante un robo en la Capital

Según las primeras averiguaciones, siendo las 02:00 horas aproximadamente, un policía (de 26 años) estacionó su auto particular en calle Uruguay al 900 mientras se encontraba acompañado de su pareja (empleada policial también).

En esas circunstancias, se hizo presente un hombre de 31 años quien intentó ingresar por la ventanilla y los amenazaba con un arma blanca.

Ante esta situación, el efectivo sacó su arma reglamentaria y realizó disparos persuasivos hacia el piso impactando algunos de ellos en los miembros inferiores de la víctima (en las piernas).

El ladrón huyó y cayó desangrado en Bolivia al 1100.

Durante la mañana, personal de laboratorio y de reconocimiento médico legal se hicieron presentes en el lugar y recolectaron vainas.

Finalmente, la Fiscalía de Homicidios II del Ministerio Fiscal, que dirige Carlos Sale, ordenó que el policía permanezca demorado.