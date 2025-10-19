Día de la Madre: por qué se celebra hoy en la Argentina

Cada tercer domingo de octubre en la Argentina se celebra el Día de la Madre, jornada en que las familias se reúnes para homenajear y agasajar a las mamás.

A diferencia de otros países que suelen festejar este día en mayo, la fecha quedó fija para octubre en la Argentina. Esto tiene su explicación en las creencias religiosas.

Durante muchos años, la Iglesia Católica celebró el 11 de octubre la festividad de la Maternidad de la Virgen María.

Con el paso del tiempo, la costumbre se instaló en el país y aunque el calendario litúrgico cambió la fecha de esa celebración, en la Argentina se mantuvo la tradición de homenajear a las madres en octubre. Así, el tercer domingo de este mes se transformó en el día elegido para los festejos.

El arraigo cultural y el significado especial que tiene para las familias argentinas hicieron que la fecha no se modificara, a pesar de los cambios en el calendario religioso