El Cercado: una falla eléctrica afectó el suministro de agua tras la tormenta

Desde la Comuna informaron que personal de EDET trabaja para restablecer el servicio eléctrico que abastece la bomba de agua en la zona de la escuela. Piden paciencia a los vecinos.

Una falla en el sistema eléctrico provocó la interrupción del suministro de agua en El Cercado. EDET realiza tareas de reparación y la Comuna gestiona la normalización del servicio.

La Comuna Rural de El Cercado informó que debido a los inconvenientes ocasionados por la tormenta registrada anoche, se produjo una falla en una de las fases eléctricas que abastece la zona de la escuela, afectando el funcionamiento de la bomba de agua que provee a los vecinos del lugar.

A través de un comunicado oficial, las autoridades comunales señalaron que personal de EDET ya se encuentra trabajando en la reparación del servicio eléctrico. “Agradecemos su rápida respuesta y colaboración”, expresaron desde la Comuna, que además se mantiene en contacto con la empresa para acelerar la restitución total del suministro.

Por el momento, se solicita a los vecinos paciencia y comprensión, dado que los equipos técnicos continúan realizando tareas en el área afectada para restablecer el servicio a la brevedad posible.

Las lluvias y tormentas de las últimas horas provocaron inconvenientes en distintos puntos del departamento Monteros, especialmente en zonas rurales, donde se registraron cortes de energía y complicaciones en los sistemas de bombeo de agua.

