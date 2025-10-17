Últimas acciones en la agenda escolar ¿cuándo terminan las clases el Tucumán?

El ciclo lectivo 2025 está cada vez más cerca de terminar y las provincias ya confirmaron sus calendarios escolares. Aunque el Consejo Federal de Educación fija un mínimo de 190 días de clase, cada jurisdicción define su propio cronograma, lo que genera diferencias en las fechas de cierre y del inicio del próximo año.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, el calendario escolar 2025 contempla un período de finalización que oscila entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de cada jurisdicción. Algunas provincias optan por concluir antes para ajustar los exámenes o actividades institucionales, mientras que otras extienden las clases unos días más.

Cuándo empiezan las vacaciones de verano y terminan las clases en la Argentina

Jujuy: 12 de diciembre

Tucumán: 19 de diciembre

Catamarca: 12 de diciembre

Santa Fe: 12 de diciembre

Santa Cruz: 18 de diciembre

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 19 de diciembre

Chaco: 19 de diciembre

Chubut: 19 de diciembre

Córdoba: 19 de diciembre

Corrientes: 19 de diciembre

Entre Ríos: 19 de diciembre

Formosa: 19 de diciembre

La Rioja: 19 de diciembre

Mendoza: 19 de diciembre

Neuquén: 19 de diciembre

Río Negro: 19 de diciembre

San Juan: 19 de diciembre

San Luis: 19 de diciembre

Santiago del Estero: 19 de diciembre

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19 de diciembre

Salta: 22 de diciembre

Buenos Aires: 22 de diciembre

Misiones: 22 de diciembre

La Pampa: 26 de diciembre

Qué feriados quedan en 2025 antes del fin de clases

Para quienes planifican escapadas o actividades antes de que finalice el año, el calendario nacional todavía incluye algunos feriados 2025 que coinciden con el cierre del ciclo lectivo. En los últimos meses del año se destacan los siguientes:

- Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente

- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20)

- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible)

- Jueves 25 de diciembre: Navidad, feriado inamovible