viernes 17 de octubre de 2025
Monterizos
17 Oct 2025

Las amenazas por tormentas se mantienen

Para esta jornada la temperatura mínima es de 20° y la máxima se ubicará en los 29°.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que para el territorio provincial se mantiene el alerta por tormentas fuertes, en especial desde la tarde del viernes y con lluvias para el sábado.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 20° y la máxima se ubicará en los 29°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 92%. El viento corre del sudoeste a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

