Jaldo encabezó el acto por el Día de la Lealtad Peronista ante más de 45 mil personas

En una jornada marcada por la emoción, la liturgia justicialista y el recuerdo de aquel 17 de octubre de 1945, el presidente del Frente Tucumán Primero y candidato a diputado nacional Osvaldo Jaldo, encabezó este viernes el multitudinario acto por el Día de la Lealtad Peronista en el Club San Antonio de Ranchillos.

Más de 45 mil personas colmaron las instalaciones y sus alrededores, en un encuentro que reunió a dirigentes, militantes y simpatizantes del peronismo tucumano. Bajo el lema “80 años de historia, unidad y compromiso con el pueblo”, el acto fue una demostración de fuerza política y cohesión interna de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre.

Acompañaron al mandatario su esposa, Ana María Grillo; el vicegobernador Miguel Acevedo; los candidatos a diputados nacionales Gladys Medina, Javier Noguera, Elia Fernández y Carolina Vargas Aignasse; además de una amplia representación del oficialismo provincial, entre ellos Rossana Chahla, Sergio Mansilla, Regino Amado, Aldo Salomón, Roberto Moreno, Darío Monteros, Roque Álvarez, Hugo Cabral, Luis Medina Ruíz, Rolando Alfaro, Claudia Jaldo, Eugenio Agüero Gamboa y Paula Galván. También estuvieron los 93 delegados comunales e intendentes de los municipios donde gobierna el peronismo.

En su mensaje central, Jaldo evocó la histórica jornada de 1945 y destacó la vigencia de los valores fundacionales del movimiento justicialista.

“Un 17 de octubre como hoy, hace 80 años, el pueblo argentino salió a defender a su líder. Hoy el pueblo tucumano sale a defender a sus familias y a su provincia”, expresó ante una multitud que lo ovacionó con banderas y cánticos peronistas.

Agradeció a los miles de militantes que no pudieron ingresar al predio por la gran concurrencia y convocó a renovar el compromiso en las urnas. “El 26 de octubre Tucumán va a llenar las urnas de votos peronistas, de votos del Frente Tucumán Primero. Hoy hemos demostrado que el peronismo está más vivo que nunca, le guste a quien le guste”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, Jaldo subrayó los logros de su gestión y marcó diferencias con el Gobierno Nacional. “Mientras otros no logran gobernar, nosotros en Tucumán pusimos la casa en orden. Tenemos más salud, más educación, más obras y más seguridad. Así se gobierna para el pueblo”, dijo, cerrando su alocución con un fervoroso “¡Viva Perón, viva Evita y viva Tucumán!”.

La militancia, protagonista de la jornada

Acevedo expresó su orgullo de pertenecer al movimiento justicialista y destacó la lealtad como eje de unidad. “No hay otro partido que tenga un 17 de octubre. La lealtad peronista es compromiso, solidaridad y amor por Tucumán. Debemos seguir trabajando juntos para que los días más felices sigan siendo peronistas”, sostuvo.

Por su parte, Monteros resaltó la magnitud del evento y el fervor de los militantes. “En mis años de militancia nunca vi una movilización tan grande. Hoy el peronismo demuestra que sigue siendo el movimiento político más fuerte de Tucumán”, señaló.

El candidato a diputado nacional Javier Noguera destacó el valor simbólico de la fecha y el trabajo conjunto de la dirigencia. “A ochenta años de aquella gesta popular, el peronismo sigue firme y activo, construyendo una patria más libre, justa y soberana”, afirmó.

En tanto, Carolina Vargas Aignasse remarcó la importancia de recuperar los valores peronistas en un contexto político desafiante. “Hoy celebramos la inclusión, la igualdad de derechos y la soberanía política. Son los principios que siguen guiando nuestro camino”, expresó.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, destacó la masiva convocatoria y la participación popular. “La verdad que nunca vi un acto de esta característica. Es el pueblo, es la calle, defendiendo los ideales de la justicia social. Y a mí eso me enorgullece, me da mucha más fuerza para seguir luchando por esto”, señaló. Además, sostuvo que “el pueblo es el que decide, el que pone límites, el que con su voto define qué país quiere: con un Estado presente, como propone Tucumán Primero, o sin él”. En ese sentido, afirmó que “el Estado debe estar presente en la salud, en la educación, con los jubilados y con los más vulnerables. Un Estado inteligente es aquel que controla, que acompaña y que no se retira, porque cuando el Estado se aleja, los que sufren son los más débiles”.

Por su parte, la candidata a diputada nacional Gladys Medina expresó su emoción y agradecimiento por el acompañamiento del pueblo tucumano. “En este Día de la Lealtad, tan importante para nosotros los peronistas, las palabras están de más al ver los hechos en este encuentro multitudinario. En esta hermosa localidad de Ranchillos estamos muy contentos, con muchas emociones y agradecidos por vivir este momento junto al pueblo”, manifestó. Asimismo, recordó “a quien es el conductor del espacio político nacional, Juan Perón, en ese día en que los trabajadores le demostraron su lealtad acompañándolo”. Finalmente, afirmó: “Hoy el pueblo tucumano acompaña a Osvaldo Jaldo, y sin lugar a dudas el 26 de octubre el Frente Tucumán Primero va a ser la lista más votada, con un triunfo contundente en la provincia”.

Los dirigentes Sergio Mansilla y Regino Amado coincidieron en que el acto de Ranchillos fue “uno de los más importantes de los últimos años” y reflejó el trabajo territorial del peronismo tucumano bajo la conducción de Jaldo.