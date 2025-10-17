viernes 17 de octubre de 2025
Jaldo destacó la adjudicación de la licitación para la modernización del Aeropuerto Benjamín Matienzo

La obra contempla una inversión superior a los $48.700 millones y un plazo de ejecución de 26 meses

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, se refirió a la concreción del proceso de adjudicación de la licitación para la obra de modernización del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, realizada por Aeropuertos Argentina y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Del proceso participaron siete empresas y el presupuesto oficial ascendió a $48.728.924.716,68 más IVA (base diciembre 2024), con un plazo de ejecución estimado en 26 meses.

Jaldo expresó: “Cuando llegamos al Gobierno de la provincia en 2023, dentro de nuestra planificación, que tiene que ver con mejorar los ingresos a la provincia, con el turismo y con ayudar a nuestras economías regionales, para que también saquen su producción a través de vía aérea, nos pusimos a trabajar con el ORSNA y con Aeropuertos Argentina en reflotar la licitación del aeropuerto de Tucumán”.

