Condenaron al monterizo que amenazo a Jaldo

Por citación de la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Mariano Fernández, este viernes 17 de octubre se desarrolló una audiencia a los fines de presentar formalmente un acuerdo de juicio abreviado firmado junto al acusado Ricardo Fabián Suárez (53) y su defensa técnica. Esto con el consentimiento de la parte denunciante, en representación del Superior Gobierno de la provincia de Tucumán.

Suárez llegó a esta instancia procesal sospechado de haber efectuado amenazas al gobernador Osvaldo Jaldo durante la transmisión en vivo de Facebook, realizada por un periodista, de un acto público del que participó el mandatario. Hecho que tuvo lugar durante la tarde del 19 de agosto de este año, en la localidad de Villa Quinteros.

En esta oportunidad, el auxiliar de fiscal Gonzalo Guerra manifestó que las partes pactaron que el acusado sea condenado a la pena de dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional, además del cumplimiento de reglas de conducta por ese plazo. Se lo halló autor de amenazas simples, en concurso ideal con instigación a cometer delitos.

“Hemos valorado que el imputado no tiene antecedentes condenatorios y que, desde la primera audiencia, se mostró muy arrepentido de lo que hizo”, expresó el funcionario de la Fiscalía. Por su parte, al darle la palabra, Suárez aceptó el convenio y se declaró responsable de los hechos.

Finalmente, el juez declaró admisible todo lo expuesto y, en consecuencia, hizo lugar al acuerdo pleno de juicio abreviado.

El caso

En la tarde del 19 de agosto pasado, el gobernador Osvaldo Jaldo se encontraba realizando un acto público en Villa Quinteros. Durante la transmisión en vivo fue que Suárez, con intenciones de amenazarlo e instigar a que alguna de las personas que estaban observando esa trasmisión cometa un atentado contra la vida del primer mandatario provincial, fue que publicó durante la emisión, a través de una cuenta de usuario de Facebook a su nombre, el violento mensaje que terminó incriminándolo.